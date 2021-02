Secretário de Cultura de Bolsonaro, Mario Frias silencia sobre prisão de Daniel Silveira, a quem chamou de irmão

O secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mario Frias, silenciou sobre a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), com quem já tirou foto e postou nas redes sociais edit

247 - O secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mario Frias, silenciou sobre a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), com quem troca afagos nas redes sociais. A informação foi publicada pela coluna de Mônia Bergamo.

No começo do mês, os dois posaram para selfie após uma reunião. "Nosso sorriso representa o nosso deboche para este câncer chamado esquerda, pois vamos desmontar a mamata de vocês", escreveu Silveira.

Na postagem, o deputado fez referência ao secretário, que o chamou de "irmão em outras publicações.

No dia 04 de fevereiro, Daniel Silveira postou no Instagram uma foto ao lado do Secretário de Cultura, Mário Frias, e chamou a esquerda de “câncer”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.