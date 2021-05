Secretário de Cultura Mário Frias é internado com suspeita de infarto

Secretário Especial da Cultura, Mário Frias, passou por um cateterismo no Hospital de Brasília edit

247 - A Secretaria Especial da Cultura informou que o secretário Mário Frias, de 49 anos, foi levado ao Hospital de Brasília, nesta quarta-feira (12), em decorrência de angina aguda e suspeita de princípio de infarto.

Mário Frias passou por um cateterismo no final de noite dessa quarta-feira (12). De acordo com a secretaria, o dirigente ficou em observação e teve alta na manhã desta quinta-feira (13), de acordo com a secretaria.

Ele se recupera bem.

