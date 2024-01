Selton Mello diz usar cannabis medicinal para tratar insônia: "é uma beleza"

Apoie o 247

247 - O ator Selton Mello, conhecido por sua carreira multifacetada no cinema e na televisão, abriu um capítulo pessoal em sua vida ao revelar à revista Veja o uso de CBD (canabidiol) como parte de seu tratamento para insônia. A confissão ocorreu durante o lançamento de sua autobiografia "Eu me lembro" (Jambô), onde Mello compartilhou detalhes não incluídos no livro, incluindo seus desafios para dormir e os diversos tratamentos que experimentou.

Ao longo dos anos, o ator experimentou diversos medicamentos para combater a insônia, sendo o Rivotril um dos mais recentes. No entanto, após anos de dependência do medicamento, Mello começou a questionar se essa era a solução ideal. "Só que, depois de muitos anos tomando Rivotril para dormir, isso já estava me incomodando. Pensava assim: ‘Vou ficar sempre dependente desse negócio?’", revelou o artista.

Foi então que Mello encontrou uma alternativa no CBD, um componente da cannabis medicinal. Ele destacou ser associado da APEPI (Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal) e enfatizou os benefícios que o CBD trouxe para sua qualidade de sono. "O (CBD) para dormir é uma beleza. Às vezes, de dia, também faz bem num caso de ansiedade ou uma tensão antes de uma estreia, por exemplo", afirmou o ator.

Além de compartilhar sua experiência pessoal, Mello criticou a estigmatização em torno da cannabis medicinal, apontando para a "ignorância", "caretice" e o "lobby farmacêutico" que muitas vezes associam a "cannabis ou maconha" à "ideia de algo ilegal". O ator ressaltou que, apesar de utilizar CBD, não fuma maconha e lamentou não ter tido acesso a essa informação antes, sugerindo que sua mãe poderia ter sido beneficiada no tratamento do Alzheimer.

