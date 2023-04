Serge Gainsbourg, um ícone da cultura francesa

Apoie o 247

ICL

247 – Nascido em 2 de abril de 1929, o cantor e compositor Serge Gainsbourg é considerado uma das figuras mais importantes da cultura francesa do século XX, e sua influência na música, literatura e arte francesas é inestimável. Ele é amplamente considerado um dos mais importantes e influentes artistas pop franceses de todos os tempos.

Sua música era única e inovadora, fundindo gêneros musicais como o pop, rock, reggae e jazz, com letras que eram muitas vezes provocativas, enigmáticas e altamente literárias. Ele empregou frequentemente jogos de palavras e referências literárias em suas letras, combinando sua música com poesia, literatura e arte para criar algo que transcendia a simples música popular.

Além de sua música, Serge Gainsbourg era conhecido por sua personalidade excêntrica, suas escolhas controversas de estilo e sua vida amorosa turbulenta. Ele era frequentemente criticado pela imprensa francesa por suas escolhas escandalosas e ousadas, mas sua influência cultural era inegável.

Serge Gainsbourg foi um dos primeiros artistas franceses a trabalhar com músicos internacionais, colaborando com artistas como Brigitte Bardot, Jane Birkin e Catherine Deneuve. Suas colaborações com Birkin em particular, incluindo a música "Je t'aime... moi non plus", tornaram-se símbolos de uma nova era de sexualidade e liberdade na cultura francesa.

A importância de Serge Gainsbourg para a cultura francesa reside em sua capacidade de quebrar barreiras e desafiar convenções, combinando gêneros musicais, literatura e arte para criar algo único e inovador. Ele deixou um legado duradouro na música francesa e sua influência cultural continua a ser sentida até hoje.

Os maiores sucessos de Serge Gainsbourg?

Serge Gainsbourg teve uma carreira musical longa e bem-sucedida, com muitos sucessos ao longo dos anos. Alguns de seus maiores sucessos incluem:

"Je t'aime... moi non plus" - uma música de amor provocativa e sensual, gravada com Jane Birkin em 1969.

"Initials B.B." - uma música de rock que homenageia a atriz Brigitte Bardot, com quem Gainsbourg colaborou em várias ocasiões.

"Bonnie and Clyde" - uma música pop sobre a vida e crimes do famoso casal de criminosos Bonnie e Clyde, gravada com Brigitte Bardot em 1968.

"La Javanaise" - uma música romântica e melancólica que se tornou um clássico da música francesa.

"Comic Strip" - uma música pop experimental que apresenta um arranjo de sopro incomum e letras humorísticas.

Além desses sucessos, Gainsbourg teve muitos outros hits notáveis ​​em sua carreira, incluindo "Lemon Incest", "Aux armes et cætera", "Ford Mustang" e "Requiem pour un con". Suas colaborações com outros artistas, como Catherine Deneuve e Vanessa Paradis, também resultaram em músicas de sucesso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.