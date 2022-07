Sérgio Paulo Rouanet, criador da lei de incentivos fiscais à cultura, morre aos 88 anos

Apoie o 247

247 - Faleceu, neste domingo (3), Sérgio Paulo Rouanet, aos 88 anos.

Quando secretário da Cultura do governo Collor, foi o criador da lei de incentivos fiscais à cultura em 1991, que ficou conhecida como Lei Rouanet em sua homenagem. Sérgio era portador da doença de Alzheimer há alguns anos. A informação de sua morte é da coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Em vida, foi diplomata, ensaísta e, há 30 anos, era o dono da 13ª cadeira da Associação Brasileira de Letras. A partir da criação da Lei Rouanet, sua contribuição para o fomento da cultura brasileira nas últimas décadas foi considerada fundamental.

