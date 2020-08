Sérgio Ricardo: “é preciso reagir à barbárie e a esse culto à ignorância que Bolsonaro representa”

247 - O programa “Um Tom de resistência” desta semana recebeu na TV 247 o humorista e radialista Sérgio Ricardo. Um dos ícones do humor no rádio carioca, Sérgio falou com o apresentador, Ricardo Nêggo Tom, sobre o início de sua carreira, quando escrevia textos para o também humorista João Kléber, sua principal referência para fazer humor. “Profissionalmente, comecei escrevendo textos de humor para o João Kléber, quando ele estava começando a carreira. Escrevi o primeiro show do João, chamado J.K em Brasília”.

Conhecido por fazer imitações de personalidades da nossa política, como Paulo Maluf, Leonel Brizola, F.H.C e Jânio Quadros, Sérgio analisou o atual momento social do Brasil sob a administração de Jair Bolsonaro. “A ignorância é generalizada. É uma verdadeira ruína. É um desmonte de governo, das relações internacionais, é um desmanche cultural, é um retrocesso. É o início da descida de uma ladeira”. Para ele, Bolsonaro representa a ignorância do brasileiro, que tende a acreditar na simplificação das coisas, como forma de resolvê-las.

Como forma de combater o fascismo e o obscurantismo da ideologia bolsonarista, ele acredita num união entre os partidos de oposição ao governo, para a retomada de um processo realmente democrático. “A oposição tem um bom contingente de parcela nessa luta, e, nesse momento, eu vejo a oposição meio acomodada. É preciso reagir à barbárie e a esse culto à ignorância”. Sérgio Ricardo lamenta a falta de investimentos na educação e a perseguição cultural que a classe artística vem sofrendo desde que Bolsonaro assumiu o governo.

Formado em economia, Sérgio não acredita que o projeto neoliberal de Paulo Guedes possa ser útil ao país, principalmente no período pós-pandemia. “Nós estamos entre a cruz e a espada. Paulo Guedes é mestre em enriquecer especulando o mercado. Não é mestre em economia”, avalia.

