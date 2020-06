Série documental aborda impactos da Covid-19 na favelas do Brasil e no mundo

Série no Youtube revela drama de moradores da periferia diante da ameaça da covid-19. Trata-se do III episódio da ‘Tirania da minúscula coroa: Covid-19’, que mostra os impactos do Coronavírus Covid-19 em países como China, Itália, Eslovênia, Portugal, Estados Unidos, Canadá e Costa Rica – e comunidades do Brasil como Paraisópolis, Heliópolis, Capão Redondo (São Paulo) e Morro do Alemão (Rio de Janeiro). edit

247 - A série n Youtube "Tirania da minúscula coroa: Covid-19’ mostra os impactos do Coronavírus Covid-19 nas comunidades de Paraisópolis, Heliópolis, Capão Redondo (São Paulo) e Morro do Alemão (Rio de Janeiro), além de outras experiências pelo mundo.

“Dentro do propósito de visão plural, queremos abrir essa janela da internet e chamar a atenção do poder público – que olhem para essas pessoas, entendam a gravidade do problema. São depoimentos que nos emocionaram, durante a produção”, relatou Gustavo Girotto

Moradores da favela de Paraisópolis, em São Paulo, realizaram uma manifestação nos últimos dias, pedindo apoio do governo cobrando políticas públicas em caso de lockdown, medida que obriga a população a permanecer em casa para combater a pandemia. O movimento que defende medidas mais rigorosas de combate a pandemia, como o lockdown, contrasta ainda mais com essas pessoas em situação de vulnerabilidade, já que as comunidades enfrentam problemas como falta de água, serviço de ambulâncias, testes para população, alimentação e higiene.

Para Gustavo Girotto, diretor-geral da série documental, abrir essa discussão é de extrema importância. “Mostramos brasileiros que vivem em países desenvolvidos e, em paralelo, essa realidade dura que estamos vivendo por aqui. Esses depoimentos nos provocam profundas reflexões. Dentro do propósito de visão plural, queremos abrir essa janela da internet e chamar a atenção do poder público – que olhem para essas pessoas, entendam a gravidade do problema. São depoimentos que nos emocionaram, durante a produção”, relatou Girotto.

Juliano Sartori, diretor de produção, explica que esse é um episódio diferente dos anteriores. “Além dos depoimentos e análises, agora temos um factual muito forte presente nos depoimentos. É um material rico que mostra, em imagens, essa visão de Brasil em relação aos outros países do mundo”, mencionou.

Para Ricardo Sartori, diretor de arte, a série evolui em cada episódio nesta lógica de time line – e abordagens do factual também começam integrar essa construção dinâmica. “Esse episódio nos impõe um forte desafio, ou seja, é uma forma de debatermos algo extremamente relevante. A narrativa jornalística diante dos fatos - cercada de depoimentos– aliado a essa edição dinâmica, serão os pontos fortes”, enfatizou.

