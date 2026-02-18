Shia LaBeouf é preso após diversos episódios de agressão nas ruas de Nova Orleans

247 - O ator Shia LaBeouf foi preso em Nova Orleans após se envolver em episódios de agressão durante o período do Mardi Gras, tradicional celebração conhecida como o “Carnaval” dos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo site TMZ.

De acordo com as autoridades locais, o ator — conhecido mundialmente pelo papel de Sam Witwicky na franquia Transformers — foi detido após receber atendimento médico em um hospital da cidade. Na sequência, já sob custódia policial, ele foi formalmente indiciado por duas acusações de agressão simples.

Segundo relatos reunidos pelo TMZ e por veículos locais, a confusão teve início em um bar localizado no French Quarter, região histórica e turística de Nova Orleans. Testemunhas afirmaram que LaBeouf teria se desentendido com funcionários do estabelecimento. Há depoimentos de que o ator tentou morder o gerente e teria proferido ofensas durante o confronto.

Após ser retirado do local, ele teria retornado pouco depois em atitude considerada ainda mais agressiva, encarando membros da equipe. Em outro momento, já na rua, imagens divulgadas mostram o ator conversando com um homem, com os braços recolhidos dentro da camiseta. Em seguida, ele avança e desfere uma cabeçada contra o rosto do interlocutor.

O material divulgado também registra o momento em que populares afastam LaBeouf da confusão. Em outra sequência, ele aparece recebendo atendimento de paramédicos antes de ser conduzido pelas autoridades.

A polícia informou que as denúncias apontam para ao menos dois ataques distintos, o que fundamentou as acusações formais. O caso deve seguir para investigação complementar, e eventuais desdobramentos dependerão da análise do Ministério Público e de audiência preliminar perante a Justiça local.

Até a publicação desta matéria, a defesa e representantes do ator não haviam se manifestado oficialmente. LaBeouf também não comentou o episódio em suas redes sociais.

Histórico de polêmicas e ligação com o Brasil

A carreira de Shia LaBeouf, marcada por sucessos comerciais e produções independentes, também é acompanhada por episódios controversos ao longo dos últimos anos, incluindo conflitos públicos e problemas judiciais.

O ator manteve um relacionamento com a atriz Mia Goth, com quem chegou a se casar. O casal tem uma filha, Isabel, nascida em março de 2022. Mia Goth possui ligação familiar com o Brasil: é neta da atriz Maria Gladys.

A repercussão do novo episódio ocorre em meio ao intenso fluxo de turistas e celebrações nas ruas de Nova Orleans durante o Mardi Gras, período em que a cidade tradicionalmente registra aumento no número de ocorrências policiais. As autoridades reforçaram que cada caso é analisado com base em provas e depoimentos colhidos durante a investigação.