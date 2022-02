Silvio Almeida aponta como Moro destruiu o sistema de justiça, a economia e tentou destruiu a política

Apoie o 247

247 – O jurista Silvio Almeida publica artigo nesta sexta-feira, na Folha de S. Paulo, em que detalha a destruição produzida no Brasil pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro, que quebrou as construtoras brasileiras, desempregou 4,4 milhões de trabalhadores e depois ficou milionário. "Foi Sergio Moro que, juntamente com os vingadores da Lava Jato, introduziu uma das grandes inovações tecnológicas da política do nosso tempo, o chamado lawfare. Mas o que é lawfare? Uma boa resposta pode ser encontrada no livro 'Lawfare: uma introdução', de autoria dos advogados e professores Cristiano Zanin Martins, Valeska Teixeira Zanin Matos e Rafael Valim", escreve Almeida. "No texto aprende-se que o termo lawfare é um neologismo que resulta da junção dos termos law (direito) e warfare (guerra ou estado de guerra). Isso indica que a palavra se refere à utilização do direito ou, melhor, das instituições e das técnicas jurídicas, como armas de guerra."

"Nos próximos anos o Brasil terá que repensar seu sistema a fim de impedir e responsabilizar os assediadores judiciais e aqueles que, diante da função que ocupam nas instituições jurídicas, participam ou são coniventes com a devastação do país. Lawfare não é apenas a destruição do direito. É a destruição da política", pontua Silvio Almeida.

