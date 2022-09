Sindicato recusa show de João Gomes por declaração contra Bolsonaro (vídeos)

O motivo é que, no Rock in Rio, o artista foi até o público e gravou um vídeo dizendo 'Ei Bolsonaro', que é completado por 'vai tomar no c*' pelos fãs edit

247 - O Sindicato Rural de Imperatriz, no Maranhão, fez um pronunciamento e afirmou que não aceitará o show do cantor João Gomes no Parque de Exposições, que estava planejado para acontecer durante o festival 'PiZro', no dia 29 de outubro. O motivo é que, no Rock in Rio, o artista foi até o público e gravou um vídeo dizendo 'Ei Bolsonaro', que é completado por 'vai tomar no c*' pelos fãs.

Trrês membros do sindicado afirmaram que João Gomes desrespeitou o Bolsonaro. "Fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições, pois a nossa bandeira é verde e amarela", afirmou o grupo em vídeo publicada nesta segunda-feira (12) nas redes sociais.

