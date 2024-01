Sinead O’Connor: causa da morte da cantora é revelada

Apoie o 247

247 - Ícone do pop dos anos 90, a cantora Sinead O’Connor teve a causa de sua morte revelada nesta terça-feira (9). De acordo com o Tribunal de Justiça de Southwark, em Londres, na Inglaterra, a artista “morreu de causas naturais”. As informações são do portal Metrópoles.

“O legista, portanto, encerrou o trabalho na [investigação de] sua morte”, informou um representante do órgão ao TMZ.

Sinead O’Connor morreu em 26 de julho, aos 56 anos. Na época, a polícia do Reino Unido, onde ela morava, emitiu uma nota classificando o óbito como “não suspeito”.

