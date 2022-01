Sinead O’Connor é internada após a morte do filho: "decidi segui-lo"

Apoie o 247

Metrópoles - Dias após perder o filho, Shane, de 17 anos, Sinead O’Connor anunciou nas redes sociais que precisou ser internada. A hospitalização ocorre após a artista manifestar ideações suicidas na internet.

“Resolvi seguir meu filho. Não adianta viver sem ele. Tudo que eu toco, eu estrago. Eu só fiquei para ele. E agora ele se foi. Eu destruí minha família. Meus filhos não querem me conhecer. Eu sou uma pessoa de merda. E todos vocês só pensam que sou legal porque posso cantar. Eu não sou”, escreveu a cantora irlandesa, no Twitter. “Eu sou um pedaço de merda. Eu não mereço viver e todos que me conhecem estarão melhor sem mim. Lamento todo o mal que causei”, continuou.

