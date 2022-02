Skylab sobre Kim Kataguiri: “malévolo, perigoso e perverso”

Cantor previu problemas no Flow. Em live no 247, diz que, no entanto, o problema ali foi Kim Kataguiri edit

247 - O cantor e compositor Rogério Skylab previu problemas no podcast Flow com dois anos de antecedência. Em entrevista ao próprio podcast, ele alertou para a responsabilidade dos apresentadores sobre suas próprias falas na plataforma que, na visão do cantor, é um veículo de massas e se enquadra no exercício do jornalismo.

Em seu programa “Desentrevista”, em parceria com o linguista Gustavo Conde, Skylab comentou o episódio recente do podcast em que o apresentador Monark e o deputado federal Kim Kataguiri (Podemos) defendem a existência de um partido nazista no Brasil.

Ele diz: “O Monark é ingênuo. O que motivou aquele discurso foi o Kim Kataguiri. Esse daí é malévolo. Esse daí é perigoso. Esse daí é perverso. E a gente tem que jogar duro com esse cara (...) Não importa que ele está brigando com Eduardo Bananinha. Foda-se. Ali, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma corja. Então, o que me motivou aquela fala não foi o Monark. Ele falou porque é ingênuo. Falou porque é despolitizado. Falou porque não tem cultura. E acha que pode pensar qualquer coisa. E aí, num determinado momento, vai pisar numa casca de banana mesmo.”

Assista ao programa Desentrevista, com Rogério Skylab, neste domingo, às 23h:

