"Sou cristão e não voto em Bolsonaro”, diz cantor gospel João Figueiredo, genro de Xuxa

247 - O cantor gospel João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, rebateu críticas feitas por uma seguidora que o questionou por ser cristão e de esquerda.

“Não abri caixinha de perguntas para falar sobre isso, mas isso aqui ó [o recado da seguidora] representa pra mim um dos maiores problemas do bolsonarismo no Brasil: a associação de Bolsonaro a Jesus, a associação da fé à devoção obrigatória a Bolsonaro. Eu sou completamente contra isso. Eu sou cristão e não voto em Bolsonaro”, postou Figueiredo nas redes sociais em resposta ao questionamento da seguidora, de acordo com o Metrópoles.

