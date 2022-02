Spotify exclui mais de 70 episódios do podcast de Joe Rogan após boicote

Apoie o 247

247 - Sem alarde, o Spotify excluiu mais de 70 episódios do podcast de Joe Rogan - “The Joe Rogan Experience” - o maior dos Estados Unidos, após pressão de artistas e boicote à plataforma.

Rogan foi criticado por dar espaço em seu programa a médicos contrários à vacinação e artistas como Neil Young e Joni Mitchell retiraram suas músicas do catálogo do Spotify em forma de protesto.

Rogan já se pronunciou sobre o caso: “muitas pessoas têm uma percepção distorcida sobre o que eu faço, baseando-se em manchetes escandalosas. (...) O problema que eu tenho com o termo ‘desinformação’, especialmente hoje, é que muitas das coisas que pensávamos ser desinformação há pouco tempo atrás são agora aceitas como fato. Por exemplo, 8 meses atrás, se você dissesse que se vacinado você ainda poderia contrair Covid-19 e espalhar o vírus, você seria removido das redes sociais. Agora, isso é aceito como um fato”.

Nenhum dos episódios removidos, no entanto, tem a ver com a suposta "desinformação" sobre Covid-19. Até o momento, tudo que saiu do ar foi gravado entre 2009 e 2018.

