Spotify incluirá um 'aviso de conteúdo' em todos os podcasts relacionados à covid-19

Reuters - A Spotify Technology SA adicionará um "aviso de conteúdo" a qualquer episódio de podcast que inclua discussões sobre a COVID-19, disse o presidente-executivo Daniel Ek, depois de ser criticado por lendas do rock e do folk por dando voz à desinformação sobre as vacinas COVID-19.

“Esse novo esforço para combater a desinformação será lançado em países ao redor do mundo nos próximos dias”, escreveu Ek em um post publicado no domingo. "Até onde sabemos, este aviso de conteúdo é o primeiro desse tipo de uma grande plataforma de podcast".

O príncipe britânico Harry e sua esposa Meghan também expressaram sua preocupação ao Spotify sobre a desinformação do COVID-19 em sua plataforma e estão comprometidos em continuar trabalhando com a empresa, disse um porta-voz de sua fundação Archewell no domingo.

O comunicado direcionará os ouvintes a um hub COVID-19 que contém fatos e informações de especialistas médicos e de saúde, além de links para fontes confiáveis.

A medida ocorre depois que os cantores e compositores Neil Young e Joni Mitchell anunciaram que estão removendo suas músicas do Spotify em protesto que o popular serviço de streaming permitiu a veiculação de informações erradas sobre as vacinas COVID-19.

Young se opôs a que sua música fosse tocada na mesma plataforma do podcast de Joe Rogan, "The Joe Rogan Experience". Um proeminente cético de vacinas, Rogan provocou controvérsia com suas opiniões sobre a pandemia, mandatos governamentais e vacinas para controlar a propagação do coronavírus.

No início deste mês, 270 cientistas e profissionais médicos assinaram uma carta pedindo ao Spotify que tomasse medidas contra Rogan, acusando-o de espalhar falsidades no podcast.

Em um tweet no sábado, a autora best-seller Brene Brown – apresentadora dos podcasts exclusivos do Spotify “Unlocking Us” e “Dare to Lead” – disse que “não lançaria nenhum podcast até novo aviso”.

Brown não pôde ser encontrado imediatamente para comentar.

O Spotify também está publicando regras da plataforma para seus criadores, de acordo com o post de Ek.

“Sabemos que temos um papel crítico a desempenhar no apoio à expressão do criador, equilibrando-a com a segurança de nossos usuários”, escreveu ele. "Nesse papel, é importante para mim que não assumamos a posição de censurar o conteúdo, ao mesmo tempo em que nos certificamos de que existem regras e consequências para aqueles que as violam".

