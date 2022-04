STJ determina arquivamento de ação contra Wesley Safadão e Thyane Dantas por furar fila da vacina

As investigações envolveram o cantor Wesley Safadão, sua mulher Thyane Dantas, e Sabrina Tavares, ex-produtora do músico edit

247 - O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta quarta-feira (14) o arquivamento da investigação do Ministério Público do estado do Ceará (MPCE) envolvendo o cantor Wesley Safadão, sua mulher Thyane Dantas, e Sabrina Tavares, ex-produtora do músico. Promotores do Ministério Público (MP-CE) acusaram os três de irregularidades na vacinação contra a Covid-19, em Fortaleza (CE).

Thyane furou a fila da vacinação em 8 de julho de 2021. Ela tinha 30 anos e, na época, o calendário municipal de vacinação previa a aplicação em pessoas com 32 anos ou mais.

Wesley Safadão e a produtora Sabrina Tavares estavam agendados para serem vacinados no mesmo dia no Centro de Eventos do Ceará, mas foram a outro posto de vacinação onde estava sendo aplicada a vacina da Janssen, que na época era de dose única.

O Ministério Público do Ceará (MP-CE) denunciou Safadão, Thyane Dantas, a produtora Sabrina Tavares e uma servidora da Secretaria de Saúde de Fortaleza pelos crimes de peculato e corrupção passiva privilegiada.

A defesa dos três acusados recorreu à instância superior após a investigação do crime ser reaberta devido a uma decisão no 2º Grau do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

