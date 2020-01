Stylist de Petra Costa diz que ela vai usar só marcas nacionais no Oscar: 'Vestir é um ato político'

Stylist de Petra Costa, Anderson Rodriguez diz que eles buscam marcas 'com posicionamento político ao menos aceitável' e que diretora quer incluir algum símbolo de 'protesto' no look edit

247 - A preparação para escolher o look do tapete vermelho do Oscar começou há seis meses para a equipe que trabalha com Petra Costa. A brasileira está concorrendo com "Democracia em Vertigem" na categoria de "Melhor Documentário". A informação é do Portal G1.

Anderson trabalha como stylist, responsável por selecionar roupas e acessórios - trabalho diferente de um estilista, que desenha e produz as peças.

De Los Angeles, onde acompanha Petra até dia do Oscar, no domingo (9), Rodriguez contou que trabalha com cinco opções de vestido, mas a decisão final deve acontecer só na véspera do prêmio.

"A gente não definiu ainda, mas temos duas opções do Alexandre Herchcovitch e três do Lino Villaventura", afirma.