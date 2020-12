Surpresa de Gabeira sobre Bolsonaro diz mais sobre Gabeira do que sobre Bolsonaro, afirma Zé de Abreu

247 – "O Gabeira dizer que menosprezou a capacidade de foder o país de Bolsonaro fala mais sobre ele, Gabeira, que sobre Bolsonaro", postou o ator José de Abreu, numa crítica ao jornalista Fernando Gabeira, que se disse surpreso com as atrocidades ditas e cometidas por Jair Bolsonaro.

“Percebo agora como subestimei o perigo que Bolsonaro representava em 2018. Calculava apenas a ameaça à democracia e contava com os clássicos contrapesos institucionais: STF e Congresso, imprensa. Não imaginei que um presidente poderia enfrentar uma tragédia como o coronavírus ou precipitar dramaticamente a tragédia anunciada pelo aquecimento global”, disse Gabeira em artigo publicado no Globo, jornal em que escreve e que apoiou o golpe de 2016 e a prisão política de Lula, fatores que permitiram a ascensão do bolsonarismo.

