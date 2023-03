Tapete do Oscar muda de cor pela primeira vez em 60 anos

Apoie o 247

247- Este ano, a passagem dos artistas pelo tapete vermelho, que é um dos momentos mais tradicionais do Oscar, terá uma mudança significativa. O tapete em frente à entrada do Dolby Theatre em Los Angeles será de cor champanhe, algo que nunca aconteceu desde 1961. As informações são do Metrópoles .

A mudança na cor do tapete está diretamente relacionada à alteração no início da cerimônia. Para garantir a proteção dos convidados em caso de mau tempo e transformar a entrada das celebridades em um evento noturno, a entrada do Dolby Theatre será coberta durante a 95ª cerimônia do Oscar. A ideia, segundo os organizadores, é evitar que o ambiente fique mal iluminado.

Segundo Lisa Love, colaboradora da Vogue, isso não significa que a tradição do tapete vermelho será rompida. “É apenas uma leveza e espero que as pessoas gostem. Isso não significa que sempre será um tapete cor de champanhe”, disse a consultora.

