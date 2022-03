Taylor Hawkins: exame detectou opioides, antidepressivos e maconha

IML segue fazendo exames para definir causa da morte. Baterista do Foo Fighters foi encontrado morto, ao 50 anos, em hotel de Bogotá edit

Metrópoles - Um exame toxicológico apontou que Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters encontrado morto na última sexta-feira (25/3) em um quarto de hotel na Colômbia, tinha 10 substâncias em seu organismo como antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos, opioides e maconha.

As informações são do jornal El Tiempo. O resultado do exame consta de um informe da Procuradoria-Geral da República da Colômbia, que explicou que o Instituto Médico Legal ainda continua a perícia médica para esclarecer qual foi o motivo da morte.

