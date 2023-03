Taylor Swift surpreende fãs e anuncia lançamento de quatro músicas

Apoie o 247

247 - A pop-star mundial Taylor Swift anunciou nesta quinta-feira (16) o lançamento de quatro músicas novas, sendo três regravações próprias e uma faixa inédita, de acordo com o portal Omelete.

As três regravações serão dos hits "Eyes Open", "Safe & Sound" e "If This Was a Movie". As duas primeiras pertencem à trilha sonora da franquia de filmes "Jogos Vorazes". Já o lançamento inédito se chama "All of the Girls You Loved Before".

O horário de lançamento nas plataformas de áudio será meia-noite no horário local dos EUA, o que coincide com a madrugada de amanhã, sexta-feira (17), no Brasil.

"Em comemoração à "The Eras Tour", estou lançando quatro músicas hoje meia-noite", escreveu a cantora em seu Instagram.

Taylor Swift (Photo: Reprodução / Instagram) Reprodução / Instagram





