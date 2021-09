Terceiro volume do livro de Xi Jinping "A Governança da China" é publicado em línguas estrangeiras

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A Editora de Línguas Estrangeiras lançou recentemente o terceiro volume do livro "A Governança da China" traduzido em Francês, Russo, Espanhol, Árabe, Alemão, Japonês e Português.

O volume foi elaborado conjuntamente pelo Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado, Instituto de História e Literatura do Partido Comunista da China (PCCh) e pela Administração de Publicações em Línguas Estrangeiras. A obra é uma coletânea de 92 artigos e estão divididos em 19 temas, incluindo relatórios, discursos, conversações, instruções e cartas de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, entre 18 de outubro de 2017 e 13 de janeiro de 2020.

O volume contém as práticas do Comitê Central do PCCh, tendo Xi Jinping como núcleo, ao unir e liderar todo o Partido e o povo chinês, bem como todos os grupos étnicos, para a realização de novos e importantes avanços nos vários empreendimentos do Partido e do Estado, a partir de um amplo panorama estratégico da nação chinesa em um mundo com grandes mudanças inéditas. É um trabalho que mostra os resultados mais recentes do desenvolvimento do marxismo na China, que apresenta as propostas do PCCh em prol da construção da Comunidade de Futuro Compartilhado para a Humanidade e que reflete sistematicamente o Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era.

Desde o lançamento das edições em chinês e inglês, o terceiro volume recebeu grande atenção e avaliação positiva de leitores chineses e estrangeiros, oferecendo uma importante literatura à comunidade internacional para conhecer a China e o PCCh.

