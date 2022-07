Terroristas bolsonaristas perderam utilidade, foram abandonados pelo chefe e serão presos, diz João Cezar de Castro Rocha

Apoie o 247

247 – A prisão do terrorista bolsonarista "Ivan Papo Reto", que gravou vídeos com ameaças ao ex-presidente Lula, à deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), ao deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) e a ministros do Supremo Tribunal Federal demonstra que os criminosos instrumentalizados pelo bolsonarismo estão perdendo sua utilidade, estão sendo abandonados pelo chefe e terminarão atrás das grades. Esta é a opinião do professor João Cezar de Castro Rocha, da UERJ. Confira:

Em silêncio? Destino dos bolsonaristas? Guerrilheiros do éter, choram quando presos; nesse instante, descobrem que estão sozinhos. Todos usados no projeto autoritário de bolsonaro. Como o terrorista de Foz do Iguaçu. Ficarão presos. Não são mais úteis.https://t.co/UNF1S8lTng CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 23, 2022

