The Beatles: Get Back estreia no Disney+ com cenas inéditas da banda

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Estreou nesta semana, o aguardado documentário The Beatles: Get Back no Disney+. Dividido em três partes, a produção apresenta um acervo com momentos da banda que nunca foram divulgados. São mais de 6 horas de filmagens restauradas.

O trabalho de restaurar o conteúdo ficou a cargo do diretor Peter Jackson, que levou mais de 4 anos para editar todo o material que viraria o documentário. Ele contou com o apoio de uma inteligência artificial criada especificamente para capturar som do áudio em mono dos artistas e instrumentos.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE