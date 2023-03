Thiago Nigro é vetado de evento gospel após assumir romance com Maíra Cardi: “mais queimado que churrasco”

Organizadores do Liberta Brasil não gostaram da repercussão do relacionamento na mídia; Nigro é novo convertido à religião evangélica edit

Apoie o 247

ICL

247 - As polêmicas em torno do casal Thiago Nigro e Maíra Cardi começaram a dar frutos. De acordo com informações do jornal Extra, O empresário e coach conhecido como 'primo rico' teria sido cortado de um congresso gospel após a repercussão do romance na web.

De acordo com a reportagem, os organizadores do Liberta Brasil não gostaram de saber que, após um mês de divórcio de Camila Ferreira, o empresário, que é novo convertido à religião evangélica, já estava envolvido com a ex de Arthur Aguiar e em evidência na mídia.

“O problema é que no meio religioso ele está mais queimado que churrasco”, teria dito uma fonte ao jornal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.