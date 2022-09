Apoie o 247

247 - O cantor, compositor e produtor musical Tim Maia faria 80 anos nesta quarta-feira, 28 de setembro. Nascido na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, em 1942, Tim Maia foi um dos responsáveis por trazer o soul e funk à música popular brasileira.

Iniciado no Rock n Roll, na década de 1950, convivendo com artistas do movimento Velha Guarda, como Erasmo Carlos e Roberto Carlos, assim como Jorge Ben, fundador do estilo inovador Samba Rock, morou nos Estados Unidos a partir de 1959, onde conheceu o Soul, estilo musical negro norte-americano em alta na época.

Tim Maia Voltou ao Brasil em 1963, deportado. Trouxe influências da música de bailes negros dos EUA – com o funk, ritmo originado no soul, mas mais focado na dança, começando a surgir no país.

Em 1970, saiu seu primeiro álbum, “Tim Maia”, que se tornou um sucesso com as músicas "Azul da Cor do Mar" e "Primavera".

Ouça Azul da Cor do Mar





Lançou mais três álbuns homônimos em 1971, 1972 e 1973, bombando com as músicas "Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)", "Gostava Tanto de Você", entre outras. Aderiu à filosofia da Cultura Racional entre 1974 e 1975, lançando os álbuns “Tim Maia Racional, Vol. 1” e “Tim Maia Racional, Vol. 2”.

Ouça Ela Partiu





Após uma carreira de sucessos nos anos seguintes, Tim Maia teve uma década de 1990 complicada, com diversos problemas de saúde, devido ao uso constante de drogas e ao agravamento de seu grau de obesidade, além de problemas com gravadoras.

Ouça Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)





Tima Maia morreu em 15 de março de 1998, sem condições de realizar uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói, saindo em uma ambulância e tendo duas paradas cardiorrespiratórias.

Foi classificado pela revista Rolling Stone Brasil como o maior cantor brasileiro de todos os tempos e o 9º maior artista da música brasileira.

Como foi dito, Tim Maia foi um dos responsáveis por trazer o soul e funk à música popular brasileira, ao lado de Cassiano, Sandra Sá, entre outros artistas do movimento que ficou conhecido como Black Rio. Portanto, pode ser considerado um artista de vanguarda.

Assim como o funk e as salas de dança de discoteca levaram ao Hip Hop nos EUA, o Black Rio e seus salões, com inspiração do novo estilo norte-americano, levaram ao surgimento de um ritmo próprio no Brasil – mais especificamente no Rio de Janeiro – que também ficou conhecido como funk.

