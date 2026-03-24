Tragédia marcou a vida do ator Gerson Brenner, que faleceu nesta segunda

247 - A trajetória do ator Gerson Brenner, um dos galãs da televisão brasileira nos anos 1990, foi drasticamente interrompida por um crime violento ocorrido em 1998, quando ele estava no auge da carreira. As informações foram originalmente publicadas pelo jornal O Globo e relembram o episódio que mudou de forma irreversível a vida do artista.

Na madrugada de 17 de agosto daquele ano, Brenner, então com 38 anos, dirigia de São Paulo para o Rio de Janeiro pela Rodovia Ayrton Senna, nas proximidades de Guararema, quando foi surpreendido por uma emboscada. Criminosos haviam espalhado pedras na pista, o que fez com que o ator furasse dois pneus e fosse obrigado a parar o veículo.

Ao descer do carro para realizar a troca, o artista foi abordado pelos assaltantes. Durante a ação, Brenner tentou reagir, mas acabou sendo atingido por um disparo de pistola calibre .380 na cabeça. O tiro atravessou o lado esquerdo do cérebro, causando danos severos.Socorrido por caminhoneiros que passavam pelo local, o ator foi levado em estado grave à Santa Casa de Jacareí. Ele chegou à unidade em coma e com paralisia no lado direito do corpo. Após os primeiros atendimentos, foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde passou por cirurgia para retirada do projétil.

Embora tenha sobrevivido, Brenner ficou com sequelas permanentes, incluindo dificuldades na fala, limitações motoras e comprometimento cognitivo. A partir de então, sua carreira artística foi interrompida, e ele passou a depender de cuidados constantes.

O ator viveu os anos seguintes sob assistência da psicóloga Marta Mendonça, que posteriormente se tornou sua esposa. Ele também deixou duas filhas: Ana Haas, do primeiro casamento, e Vitória Brenner, nascida meses após o atentado.

Os responsáveis pelo crime foram presos poucos dias depois. Segundo investigações, o grupo era formado por três homens, com idades entre 19 e 25 anos, que agiam colocando obstáculos na estrada para forçar motoristas a parar. Eles não reconheceram o ator no momento do crime e fugiram sem levar objetos de valor que estavam no veículo."A gente fugiu assustado, o cara era muito grande", contou um assaltante.

À época, Brenner vivia um momento de grande popularidade devido ao personagem Jorginho, da novela "Corpo Dourado". Ele conciliava as gravações com uma intensa agenda de eventos pelo país. "O Gérson ultimamente só trabalhava, animando rodeios e apresentando festas. Ele não dormia, não comia. Apenas trabalhava. Agora mesmo, Gérson ia começar uma série de comerciais, quando acabasse a gravação da novela", disse Denise Tacto, então esposa do ator, horas após o crime.

O ataque ocorreu na véspera da gravação da cena final da novela, que reuniria todo o elenco. Com a ausência de Brenner, o desfecho precisou ser adaptado, marcando simbolicamente o impacto do episódio também na produção televisiva.Gerson Brenner morreu nesta semana, aos 66 anos, após décadas convivendo com as consequências do atentado que encerrou precocemente uma carreira promissora na televisão brasileira.