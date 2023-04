'Três Irmãos', da Argentina, ganha prêmio máximo no Festival Internacional de Cinema de Moscou

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 27 de abril (Sputnik) - O 45º Festival Internacional de Cinema de Moscou concedeu o prêmio máximo na quinta-feira a "Três Irmãos", um filme sobre as lutas de irmãos na Patagônia.



O diretor argentino Francisco Paparella recebeu a estatueta de São Jorge de Ouro pelo melhor filme em cerimônia solene no cinema Rossiya, em Moscou, que sedia o mais antigo festival de cinema russo desde 1935. O prêmio de melhor diretor e a estatueta de São Jorge de Prata foram

para o diretor mexicano Tonatiuh Garcia por seu filme "Lua Negra".



O curta do diretor chinês Lu Helai, "Everything", sobre a relação de um menino simples e uma menina, foi declarado o vencedor da Competição de Curtas-Metragens do festival.



"Phi1.618", do diretor búlgaro Theodore Ushev, que conta a história de uma nação de humanos biologicamente perfeitos que estão se preparando para deixar a Terra, recebeu o Prêmio Especial do Júri.

A estatueta de São Jorge de Prata de melhor ator foi para Fernando Arze por sua atuação em "The Ones From Below", do boliviano Alejandro Quiroga, enquanto Kaho Seto ganhou a estatueta de São Jorge de Prata de melhor atriz por estrelar em "Drifting Flowers, Flowing Days", do japonês Yutaka.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.