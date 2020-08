Treta: mulher se vinga de Romero Brito quebrando obra autoral na frente do artista (vídeo)

247 - O artista Romero Brito teve um dia atípico: uma mulher quebrou uma de suas obras mais caras, alegando que o artista destratou seus funcionários em seu restaurante. No vídeo, a mulher vai até uma sessão de autógrafo que está sendo dada pelo pintor em uma de suas galerias de arte e arma um barraco que foi filmado por pessoas que estavam no local.

O site Diva e Poderosa destaca que “na situação toda, a mulher diz que o pintor foi até o restaurante dela e foi desrespeitoso com a equipe de seu restaurante e logo em seguida, taca uma obra do artista no chão. Assustando, ele tenta segurar o objeto com a mão, mas não consegue e acaba escutando tudo calado.”

“Na Europa é comum as pessoas fazerem isso, por exemplo, se uma pessoa for destratada em um restaurante, ela pede as coisas mais caras do cardápio e não consome nada, deixam tudo na mesa. Isso é uma forma de dizer que você não precisa daquilo e nem precisa passar por situações embaraçosas.”

Romero Britto foi com um amigo no restaurante e destratou os funcionários. A dona do estabelecimento não gostou nada, foi até a galeria do artista, comprou a obra mais cara e a tacou no chão na frente do brasileira. PASSADA! pic.twitter.com/s8aqkokEbf — OLHA SÓ KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) August 14, 2020

