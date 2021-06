Trombonista Raul de Souza, um dos maiores do mundo, morre aos 86 anos

A família do músico brasileiro fez o anúncio nas redes sociais. Ele estava na França. Nascido em 1934, no Rio, ele se mudou para os EUA em 1969, quando passou a conviver com lendas do jazz americano - gente do talento de Sonny Rollins e George Duke edit

247 - O trombonista Raul de Souza morreu aos 86 anos em decorrência de um câncer na noite deste domingo (13). A família do músico fez o anúncio nas redes sociais. Ele estava na França.

"Com muita dor a família comunica o falecimento de Raul de Souza, hoje à noite, na França. Guerreiro, como sempre, lutou até o final de suas forças contra o câncer", disse o comunicado divulgado pelos familiares. O relato foi publicado pelo portal G1.

O artista nasceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ), em 23 de agosto de 1934, e era um influente nome da música brasileira, em especial do jazz. Era tido como um dos maiores trombonistas do estilo no mundo.

Em 1957, ele gravou o primeiro disco como integrante da banda apresentada como Turma da Gafieira. O primeiro disco solo foi "À Vontade mesmo", lançado em 1965. Quatro anos depois, em 1969, o músico foi para a Califórnia (EUA), onde conviveu com lendas do jazz americano - gente do talento de Sonny Rollins e George Duke.

O trombonista também gravou ao lado de grandes nomes como Airto Moreira, Milton Nascimento, Flora Purim e Hermeto Pascoal.

