“Tropa de elite osso duro de roer”: Bolsonaro é proibido de usar canção icônica em campanha; compositor anuncia processo (vídeo)

247 - O roqueiro Egypcio, intérprete e compositor da música Tropa de Elite, repudiou o uso da canção pela campanha de Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, apoiadores do atual governo têm executado o tema do filme homônimo, que denuncia as milícias do Rio de Janeiro, para estimular a reeleição do presidente. As informações são do portal Metrópoles.

“Venho recebendo diversas mensagens de fãs, amigos que estão indignados porque o nosso presidente e seus aliados estão usando Tropa de Elite nas campanhas eleitorais. Isso já se estende há anos, mesmo da outra vez, quando ele se candidatou, também usou. Isso causou uma indignação muito grande em mim. Estou ali cantando e de repente pode parecer também que estou mancomunado e que tem tudo a ver, mas queria deixar bem claro para vocês que eu sou contra esse atual governo, sempre fui, e não faço parte disso daí”, pontuou o cantor.

Por fim, o vocalista da banda Cali afirmou que pretende processar a campanha de Bolsonaro por uso indevido de sua obra, mas acredita ser difícil derrotá-lo nos tribunais e torce para que ele perca nas urnas para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Queria dizer só que estou indignado, sou contra, não achei legal. A gente está procurando nossos direitos para ver se a gente consegue tirar, mas é muito difícil, os caras são muito poderosos. Só para deixar bem claro que a gente é contra. Eu sou contra, pelo menos, e não quero que esse cara use a nossa música Tropa de Elite nas campanhas. Espero que ele não ganhe e que essa música não o ajude”, concluiu.

