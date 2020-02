Trump critica Oscar para Parasita e faz ataque xenófobo à Coreia do Sul

"Temos problemas suficientes com a Coreia do Sul por causa de comércio, e ainda por cima eles dão o prêmio de melhor filme do ano para eles", criticou edit

Nesta quinta-feira (20), Donald Trump criticou o Prêmio da Academia dos EUA por ter nomeado o filme "Parasita" como melhor filme do ano, por ser sul-coreano.

"Como foi ruim o Prêmio da Academia nesse ano, não?", perguntou Trump para seus eleitores durante comício de campanha. "E o vencedor é [...] um filme da Coreia do Sul."

"Temos problemas suficientes com a Coreia do Sul por causa de comércio, e ainda por cima eles dão o prêmio de melhor filme do ano para eles", criticou.

Diretor do filme "Parasita", Bong Joon Ho, posa com estatuetas do Oscar, em 2020

"Parasita" foi o primeiro filme de língua não inglesa a ganhar o principal prêmio da academia, depois de ter faturado a estatueta nas categorias de melhor diretor, melhor roteiro e melhor filme estrangeiro.

"Se [o filme] é bom [...] não sei”, disse Trump. "Mas podem trazer de volta filmes como 'E o Vento Levou'?", propôs o mandatário, referindo-se a filme que ganhou o prêmio da academia há oitenta anos.

O presidente dos EUA ainda criticou o ganhador do prêmio de melhor ator coadjuvante, Brad Pitt.

Ator Brad Pitt, com sua estatueta de melhor ator coadjuvante pelo filme "Era Uma Vez em... Hollywood", durante a cerimônia do Oscar, em Los Angeles, em 9 de fevereiro de 2020

O ator, laureado por seu papel no filme "Era uma vez em... Hollywood" declarou durante a cerimônia do Oscar que a academia lhe concedeu mais tempo para agradecer o prêmio, cerca de 45 segundos, do que o Senado dos EUA concedeu ao ex-assessor de Trump, John Bolton, durante o julgamento de impeachment do presidente.

"Nunca fui muito fã dele. Ele é daqueles espertinhos", disse Trump sobre Brad Pitt.

Trump fez as declarações durante comício de campanha realizado no estado norte-americano do Colorado, reportou a Reuters.