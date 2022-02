TV 247 estreia o programa ‘Os mundos da música’, com Renato Aroeira e Jean Goldenbaum

Músicos, os apresentadores misturam entretenimento com conhecimento, abordando um artista a cada edição. A estreia é com Bob Dylan edit

247 - Os músicos Renato Aroeira e Jean Goldenbaum, já conhecidos na TV 247 como comentaristas, assumem o papel de apresentadores abordando um tema que entra pouco na pauta do canal: a música. “Os mundos da música” estreia neste sábado (5), às 14h, tendo como personagem o músico, compositor e escritor - Nobel de Literatura! - Bob Dylan.

O programa, gravado, vai trazer toda semana um bate-papo educativo e agradável sobre o artista ou a artista da vez - brasileiros ou estrangeiros - e sobre música em geral, apresentando sua obra, vida e analisando as influências artísticas e sociais.

Aroeira, apesar de constantemente falar sobre sua vida de músico no Rio de Janeiro, onde se apresenta com seu saxofone, é chargista no portal Brasil 247 , um dos apresentadores do ‘Távola Fim de Tarde’ e comentarista de política no ‘Boa Noite 247’ e no ‘O dia em 20 minutos’. Goldenbaum é maestro, compositor e professor da Universidade de Música de Hannover, na Alemanha, comentarista sobre temas relacionados à política na Europa, neonazismo e antissemitismo, além de colunista no portal . Também já apresentou, na TV 247, o programa ‘Arte e resistência’ , pelo qual realizou mais de 20 entrevistas com artistas.

“Acreditamos que o brasileiro possui infelizmente um grande déficit em termos de conhecimento musical – em grande parte porque a educação musical foi extirpada dos currículos escolares na época da ditadura militar e, embora os governos do PT tenham buscado reintroduzi-la, isto até hoje não ocorreu de forma satisfatória. Assim, acreditamos que esta função educativa pode perfeitamente caber à mídia independente, que visa instruir seu público da maneira mais ampla possível”, afirma Jean.

“Além das trajetórias e histórias da música e dos seus autores e executantes, queremos também conversar sobre o papel da música como ponte para o outro, como ferramenta de autoconhecimento e libertação. A música pode ser um lamento, pode ser um grito de dor, uma denúncia ou um canto de triunfo, pode ser um hino... E os oprimidos sempre fizeram dela tudo isso”, diz Aroeira.

Na primeira edição, algumas questões a serem discutidas: por que Bob Dylan é conhecido como um dos maiores poetas da história? Qual é sua importância ao mundo nos últimos 60 anos? Quem foi Joan Baez e por que Dylan deve a ela o início de sua carreira? E no Brasil, sua música é presente? Por que ele é o compositor mais cantado da história por cantores e cantoras em todo o planeta?

O próximo programa, no sábado 12, já tem a artista definida: Nina Simone, ícone do feminismo e do movimento negro nos Estados Unidos e no mundo.

