TV Brasil voltará a exibir o Sem Censura. Programa será apresentado por Cissa Guimarães

247 - O programa Sem Censura retornará à grade da TV Brasil no dia 26 de fevereiro e será apresentado pela atriz Cissa Guimarães. Os telespectadores vão poder conferir os debates de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 16h às 18h.

"Estou muito animada e com frio na barriga para essa estreia. A TV Brasil e a EBC são do povo brasileiro. Isso me dá uma responsabilidade e, também, uma alegria muito grande de fazer parte da retomada do Sem Censura", afirmou Cissa.

De acordo com a Diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino, a TV Brasil terá "de volta pluralidade de ideias, de pessoas, de sotaques e de culturas no Sem Censura, levando entretenimento e também conteúdo de qualidade para o público".

Debatedores fixos vão se revezar a cada episódio. Estarão junto de Cissa Guimarães a comediante Dadá Coelho; o diretor de cinema e teatro, Rodrigo França; e a jornalista cultural e radialista, Fabiane Pereira. Eles se revezam na atração com outros nomes que já são da emissora. Dentre eles, a jornalista e apresentadora Katy Navarro, responsável por comandar o programa o Sem Censura em outras temporadas; a cantora, jornalista e também apresentadora de atrações musicais da TV Brasil, Bia Aparecida; e o jornalista e influenciador digital, Murilo Ribeiro, o Muka.

Todas as sextas-feiras, o programa contará com atrações musicais que se apresentarão fazendo um tributo a outros artistas – o primeiro deles será uma homenagem a Gal Costa. A direção artística do programa é de Leila Maia.

O Sem Censura faz parte da programação da TV Brasil desde 1985, quando estreou com Tetê Muniz como apresentadora. Ficou mais conhecido com o rosto de Leda Nagle na bancada, que apresentou o programa de 1996 a 2016. O Sem Censura promovia debates políticos e era diário, passando a ser semanal desde 2021, e retorna repaginado em 2024 com a apresentação de Cissa Guimarães.

O programa terá exibição simultânea pelo Youtube da emissora (youtube.com/tvbrasil ) e pelo aplicativo da TV Brasil. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço:

Sem Censura

A partir de 26 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, na TV Brasil

Das 16h às 18h

