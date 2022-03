UE vai aprovar compra da MGM pela Amazon por US$8,5 bi, dizem fontes

Apoie o 247

BRUXELAS (Reuters) - A Amazon vai obter aprovação incondicional da União Europeia para a compra do estúdio de cinema norte-americano MGM por 8,5 bilhões de dólares, disseram fontes com conhecimento do assunto. O negócio deve aumentar a rivalidade no mercado de streaming, formado ainda por Netflix e Disney+.

A aquisição da MGM dará à Amazon direitos sobre franquias como James Bond, que arrecadou quase 7 bilhões de dólares nas bilheterias em todo o mundo, segundo a MGM.

O estúdio norte-americano também licencia conteúdo para videogames, o que pode beneficiar os esforços de desenvolvimento da Amazon nessa área.

A Comissão Europeia, que deve decidir sobre o acordo até 15 de março, não se manifestou.

A Amazon disse que “a conclusão da transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento, e estamos trabalhando com os reguladores para responder às solicitações”.

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) está se aproximando do prazo de meados de março para decidir sobre o acordo, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

