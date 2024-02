Unidos do Viradouro conquista o Carnaval do Rio de Janeiro celebrando a tradição africana (vídeos)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Unidos do Viradouro consagrou-se como a grande campeã do grupo especial do carnaval do Rio de Janeiro em 2024. A escola de samba, conhecida por suas cores Vermelho e Branco e sediada em Niterói, brilhou na Marquês de Sapucaí ao apresentar um desfile que homenageou as serpentes, elementos de culto na tradição africana.

Sob o enredo "Arroboboi, Dangbé", a agremiação mergulhou na rica mitologia africana, rendendo tributo à grande cobra mítica dos jejes e clamando por sua proteção. Este é o terceiro título conquistado pela Unidos do Viradouro, que anteriormente sagrou-se campeã em 2020 e 1997, além de ter sido vice-campeã em 2023.

continua após o anúncio

A narrativa do desfile trouxe à tona a força e a história da mulher negra, atravessando séculos para destacar as "sacerdotisas voduns", mulheres escolhidas e iniciadas em ritos de louvor à serpente sagrada. Com uma performance impecável, a escola de Niterói alcançou 100% de aproveitamento, somando 270 pontos ao final da apuração.

Apesar de um recurso pendente contra a Unidos do Viradouro, alegando o uso de um número maior de integrantes do que o permitido na comissão de frente, a distância de 0,7 ponto em relação à segunda colocada garante o título à escola niteroiense. Mesmo em caso de punição, esta não ultrapassaria 0,5 ponto, garantindo a vitória da agremiação.

continua após o anúncio

continua após o anúncio

➡️ Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2024



Apuração nesta quarta-feira (14/2) declarou a escola de samba Viradouro como campeã do Carnaval 2024 no Rio de Janeiro



Leia: https://t.co/W7GFQ6IL15 pic.twitter.com/9gVqSFGqoQ — Metrópoles (@Metropoles) February 14, 2024

continua após o anúncio

Viradouro merece muito esse título. Fez um desfile impecável e aquela comissão de frente com a serpente já ficou marcada na memória. Que não ousem puni-la por uma regra que ela não quebrou. Ganhou em 2020, 3º lugar em 2022 e vice em 2023. #ApuraçãoRJ pic.twitter.com/0UzmIm87Xq — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 14, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: