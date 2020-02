Veja 10 filmes e séries para assistir durante o Carnaval

Para quem não é de bloquinho e pretende ficar no sofá de casa neste feriado, uma lista de filmes e séries disponíveis em plataformas de streaming e no Youtube edit

247 - Para quem curte passar o Carnaval em casa (mais especificamente no sofá) ou gosta de ver um bom filme ou série entre um bloquinho e outro, organizamos uma lista de dez títulos.

Boa parte das dicas veio da Comunidade 247, que participa da rede social Discord, disponível para quem nos apoia como assinante, pelo Youtube ou pelo site.

Confira o catálogo e a plataforma onde estão disponíveis:

Os meninos que enganavam nazistas

Durante um período de ocupação nazista na França, os jovens irmãos judeus Maurice e Joseph embarcam em uma aventura para escapar dos nazistas. Em meio à invasão e à perseguição, eles se monstram espertos, corajosos e inteligentes em sua escapada (filme). Disponível no YouTube.

Hitler's Circle of Evil

Tentativas de se manter no poder, traições e conspirações. O círculo de líderes nazistas de Hitler toma o controle da Alemanha e planeja o futuro desastroso do país (série). Disponível na Netflix

A Tabacaria

Um jovem de 17 anos chamado Franz começa a trabalhar como aprendiz em uma tabacaria em que Sigmund Freud é um cliente frequente. Depois de um tempo, os dois estabelecem uma forte relação de amizade. O jovem se apaixona por uma moça, Anezka, e começa a pedir conselhos amorosos para Freud que, embora seja um renomado psicanalista, confirma que, até mesmo para ele, os mistérios femininos têm uma grande potência. Disponível no YouTube

Greenleaf

A família Greenleaf administra uma megaigreja em Memphis, mas seu trabalho e suas vidas pessoais são contaminados pela ganância, adultério e outros pecados. A série desmistifica ascensão das igrejas. Disponível na Netflix

História de um clã

Minissérie de televisão argentina baseada na história verídica de Arquímedes Puccio e os crimes cometidos por e ele e sua família. Puccio inicia um novo negócio familiar, uma indústria sem chamar atenção e com pouca mão de obra: a indústria do sequestro. A primeira vítima é um amigo do clube de rugby o qual Alejandro é jogador. Disponível no YouTube (em espanhol)

Mindhunter

Dois agentes do FBI expandem as fronteiras da ciência criminal nos anos 70 com um perigoso mergulho no universo da psicologia do assassinato (série). Disponível na Netflix

Indústria Americana - Ganhador do Oscar 2020

Vencedor do Oscar de Melhor Documentário: Na cidade de Ohio, durante um grande momento pós-industrial, um chinês bilionário se aproveita de um terreno abandonado da General Motors para para criar a própria empresa no local, com a intenção de realizar uma grande mudança no cenário norte-americano (documentário). Produzido pelo casal Obama. Disponível na Netflix

Jóias Brutas - Indicado ao Oscar 2020

Indicado ao Oscar: Nova York, primavera de 2012. Howard Ratner (Adam Sandler) é o dono de uma loja de jóias, que está repleto de dívidas. Sua grande chance em quitar a situação é através da venda de uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia, cheia de minerais preciosos (filme). Disponível na Netflix

Cartas para além do Muro

Saiba mais sobre a trajetória do HIV e da Aids, com foco no Brasil, por meio de entrevistas com médicos, ativistas e pacientes, além de farto material de arquivo. Do pavor inicial às campanhas de conscientização, passando pelo estigma imposto às pessoas vivendo com HIV, veja como a sociedade encarou essa epidemia em sua fase mortífera ao longo de mais de duas décadas (documentário). Disponível na Netflix

A Lavanderia

Ramón Fonseca (Antonio Banderas) e Jürgen Mossack (Gary Oldman) comandam um escritório de advocacia sediado na Cidade do Panamá, de onde gerenciam dezenas de empresas. Eles participam de todo tipo de fraude, sempre dispostos a faturar mais. Um dos casos envolve o pagamento da indenização a Ellen Martin (Meryl Streep), após seu marido Joe (James Cromwell) falecer devido a um acidente de barco. Sem receber a quantia prometida, ela decide investigar por conta própria a empresa que está lhe dando calote (filme). Disponível na Netflix