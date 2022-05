Veja a foto que viralizou ao mostrar público da elite em camarote ignorando desfile: "falta de respeito"

Apoie o 247

247- Poucos dias após o fim do carnaval do Rio de Janeiro, uma foto viralizou nas redes sociais. O registro, feito pelo fotógrafo Felipe Silva, mostra o público de um dos camarotes da Sapucaí ignorando o desfile da Portela na Avenida, no Desfile das Campeãs, no último sábado (30). Quinta colocada este ano, a Azul e Branca de Madureira foi a segunda a sair na noite festiva. A reportagem é do portal G1.

A imagem, divulgada pela coluna Setor 1, do UOL, mostra parte do quarto carro alegórico da escola, maior campeã do carnaval carioca. A alegoria, “Travessia”, representa a jornada pelo Atlântico dos escravizados, a bordos dos navios negreiros.

A cabeça de um homem preso pelo pescoço fica em primeiro plano. Ao fundo, cerca de 50 pessoas no camarote, quase todos brancos, se divertem sem nem olhar o desfile.

Foto: Felipe Silva / Amantes do Carnaval

"Eu queria fazer a foto para comparar a elite com o carro do navio negreiro. Depois, quando eu cheguei em casa, eu vi que não tinha ninguém olhando. São várias mensagens na mesma imagem. Não é só a questão do camarote, tem também a falta de respeito com a nossa cultura", comentou Felipe Silva.

O autor da imagem revelou que a motivação para fazer a fotografia não foi exatamente a indiferença do público do espaço VIP. Segundo Felipe, a ideia de fazer a foto veio porque o som alto do camarote estava atrapalhando a passagem da escola – uma crítica recorrente durante o carnaval deste ano

"Esse foi o meu primeiro carnaval no Rio, e eu estava muito deslumbrado com tudo. Só que na hora que a Portela entrou, o som do camarote estava conflitante com o samba da escola. Eu parei para ver o que estava acontecendo e vi que o pessoal do camarote estava curtindo nem ligando para o desfile" , disse Felipe.

Especializado no carnaval paulista, Felipe Silva estava pela primeira vez na Marquês de Sapucaí. Na opinião do fotógrafo, o desfile de qualquer escola deve ser tratado como atração principal e não deveria concorrer com outras músicas.

"Eu não acreditei. Achei falta de respeito. Eu acho que, no mínimo, no momento que a escola for entrar na Avenida, deveriam parar com o som nos camarotes. Isso é uma atitude de respeito ao trabalho de quem faz o carnaval, respeito às escolas de samba. Eu aprendi que devemos ter respeito pelo pavilhão. Ali, o pessoal não respeitou a arte do carnaval carioca."

Mesmo com o problema dos camarotes, Felipe segue fã do carnaval do Rio de Janeiro. Para ele, a energia das pessoas cantando e se divertindo, principalmente na arquibancada, é algo "surreal".

