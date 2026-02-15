Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do Rio

247 - O Carnaval de 2026 já tem roteiro definido na Marquês de Sapucaí. As escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro conheceram a ordem oficial dos desfiles ainda em abril do ano passado, durante evento realizado na Cidade do Samba.

Pelo segundo ano consecutivo, os desfiles serão distribuídos em três noites — 15, 16 e 17 de fevereiro — formato adotado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) para ampliar o tempo de espetáculo e a visibilidade das agremiações. A divisão busca equilibrar audiência, competitividade e logística, consolidando o novo modelo implementado recentemente.

De acordo com o regulamento, três escolas já tinham posições previamente asseguradas antes do sorteio geral. A Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro, abrirá os desfiles no domingo, 15 de fevereiro. A Mocidade Independente de Padre Miguel, 11ª colocada no Grupo Especial, será a primeira a entrar na avenida na segunda-feira (16). Já a Paraíso do Tuiuti, que terminou a última edição na 10ª posição, dará início à programação da terça-feira (17).

As demais nove escolas participaram de um sorteio dividido em duas etapas. Inicialmente, as agremiações foram organizadas em três blocos: Beija-Flor de Nilópolis, Estação Primeira de Mangueira e Acadêmicos do Salgueiro; Unidos de Vila Isabel, Unidos da Tijuca e Portela; além de Acadêmicos do Grande Rio, Unidos do Viradouro e Imperatriz Leopoldinense. Em seguida, definiu-se qual grupo teria prioridade para escolher o dia de desfile e, posteriormente, as posições específicas dentro de cada noite.

O grande marco da edição de 2026 será protagonizado pelo Salgueiro. Pela primeira vez desde sua fundação, a tradicional escola da Zona Norte encerrará os desfiles do Grupo Especial. Dona de nove títulos e presença ininterrupta na elite do samba carioca, a vermelho e branco nunca havia ocupado o posto de última agremiação a cruzar a avenida na noite final.Confira a ordem completa dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2026:

Domingo (15 de fevereiro)

Acadêmicos de Niterói

Imperatriz Leopoldinense

Portela

Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (16 de fevereiro)

Mocidade Independente de Padre Miguel

Beija-Flor de Nilópolis

Unidos do Viradouro

Unidos da Tijuca

Terça-feira (17 de fevereiro)

Paraíso do Tuiuti

Unidos de Vila Isabel

Acadêmicos do Grande Rio

Acadêmicos do Salgueiro

Com o calendário estabelecido, as escolas intensificam a preparação para a disputa que movimenta milhões de reais, gera milhares de empregos temporários e projeta o Rio de Janeiro internacionalmente. A expectativa é de arquibancadas lotadas e forte impacto econômico na cidade durante os três dias de apresentações na Sapucaí.