Veja o momento em que o ator José Dumont foi detido pela polícia (vídeo)

247 - O ator José Dumont, que esteve na novela Nos Tempos do Imperador, da Globo, foi preso nesta quinta-feira (15) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro guardar materiais de pornografia infantil.

Em nota, a polícia disse que o ator foi preso em flagrante "pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças".

O artista está no elenco da novela Todas as Flores, da Globoplay, com estreia prevista para outubro.

Vídeo mostra momento em que ator José Dumont é preso por pedofilia.



A prisão foi feita pela Polícia Civil do RJ após agentes encontrarem imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças em posse do ator.



