Veja onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2022

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou, nesta terça-feira (8/2), a lista completa de indicados ao Oscar 2022. A cerimônia acontece em 27 de março no tradicional Dolby Theatre, na Califórnia.

Principal categoria do prêmio, a de Melhor Filme, recebeu 10 indicações. Entre elas, títulos como Ataque dos Cães, King Richard, Duna e No Ritmo do Coração.

Confira a lista abaixo:

Belfast

Como assistir: nos cinemas, a partir de 10 de março

Sinopse: Belfast narra a vida de uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora da perspectiva de seu filho de 9 anos, Buddy, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy (Jude Hill) percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio de mudanças culturais e violência extrema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Buddy sonha em um futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com o carismático Pa (Jamie Dornan) e a Ma (Caitríona Balfe), junto com seus avós (Judie Dench e Ciarán Hins) que contam histórias maravilhosas. Enquanto isso, a família luta para pagar suas dívidas acumuladas. Pa sonha em emigrar para Sydney ou Vancouver, uma perspectiva que Ma encontrou com aflição. No entanto, ela não pode mais negar a opção de deixar Belfast à medida que o conflito piora e Pa recebe uma promoção e um acordo de moradia na Inglaterra de seus empregadores.

Amor, Sublime Amor

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Sinopse: Amor, Sublime Amor (West Side Story) é um musical de sucesso da Broadway que em 1961 ganhou sua primeira adaptação para os cinemas com direção de Robert Wise e Jerome Robbins. A história se passa na Nova York de 1957 e mostra as gangues Jets, de estadunidenses brancos, e os Sharks, porto-riquenhos, brigando pelo controle do bairro de Upper West Side.

Maria (Rachel Zegler) acaba de chegar à cidade para seu casamento arranjado com Chino (Josh Andrés Rivera), algo ao qual ela não está muito animada. Quando em uma festa a jovem se apaixona por Tony (Ansel Elgort), ela precisará enfrentar um grande problema, pois ambos fazem parte de gangues rivais; Maria dos Sharks e Tony dos Jets.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova versão é dirigida por Steven Spielberg (Jogador Número 1) e roteirizada por Tony Kushner (Lincoln). No elenco estão Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, Mike Faist e Rita Moreno.

No Ritmo do Coração

Onde assistir: Amazon Prime Video

Sinopse: No Ritmo do Coração conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby (Emilia Jones), a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia-a-dia.

Por conta disso, ela é vista como alguém estranha em sua escola, isso até ela se juntar ao coral, onde acaba se envolvendo romanticamente com um de seus colegas e começa a fazer amizades. Com o tempo, ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu professor a encoraja a tentar entrar em uma escola de música, já que sua voz é linda. Enquanto isso, sua família luta para pagar as contas com o negócio de pesca, pois novas taxas e sanções são impostas pelo conselho local. A jovem, então, treina para ser aceita na faculdade de Berklee, onde poderá seguir com o canto, mas ela precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou ir atrás de seus sonhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não Olhe para Cima

Onde assistir: Netflix

Sinopse: Filme conta a história de Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) e Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dois astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente de um cometa orbitando dentro do sistema solar que está em rota de colisão direta com a Terra.

Com a ajuda do doutor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall embarcam em um tour pela mídia que os leva ao escritório da Presidente Orlean (Meryl Streep) e de seu filho, Jason (Jonah Hill). Faltam apenas seis meses até o cometa fazer o impacto e é preciso gerenciar o ciclo de notícias de 24 horas e ganhar a atenção do público, obcecado pelas mídias sociais, antes que seja tarde demais. Porém a dupla terá que fazer mais do que revelar a chocante notícia para o público, já que ninguém quer acreditar neles ou muito menos dar notícias tristes para o mundo. Um retrato de uma realidade e de um futuro extremamente próximo.

Duna

Onde assistir: HBO Max

Sinopse: Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atreides administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada de “melange”, usada para estender a vida humana, chegar a velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele é acompanhado pelo filho, Paul Atreides (Timothée Chalamet), um jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino além de sua imaginação, e seus servos e concubina Lady Jessica (Rebecca Fergunson), que também é uma Bene Gesserit. Porém, uma traição amarga pela posse da melange faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta que vivem nos cantos mais longes do deserto.

King Richard

Onde assistir: HBO Max

Sinopse: King Richard: Criando Campeãs é um filme biográfico inspirado em Richard Williams (Will Smith), pai das famosas tênistas Serena Williams e Venus Williams (Demi Singleton e Saniyya Sidney). Obstinado em fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, ele usa métodos próprios e nada convencionais.

Treinando nas quadras de tênis negligenciadas de Compton, Califórnia – faça chuva ou faça sol – as meninas são moldadas pelo compromisso inflexível de seu pai e pela perspectiva equilibrada e intuição aguçada de sua mãe, desafiando as probabilidades aparentemente intransponíveis e as expectativas prevalecentes diante delas.

Licorice Pizza

Onde assistir: Nos cinemas, a partir de 17 de fevereiro

Sinopse: Filme conta a história de de Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman) crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando em 1973. Os dois iniciam vários negócios, flertam, fingem que não se importam um com o outro e, inevitavelmente, se apaixonam por outras pessoas para evitar se apaixonar um pelo outro.

Escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme acompanha a navegação traiçoeira do primeiro amor e como Alana tem a jornada de autodescoberta de uma jovem: experimentando diferentes empregos e roupas, diferentes prioridades e personalidades e vendo o que se encaixa. Enquanto isso, Gary inicia sua carreira de ator em Hollywood, com a ajuda dos pais e trazendo consigo Alana para o meio.

O Beco do Pesadelo

Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Sinopse: Stan (Bradley Cooper) é um homem ambicioso. Seduzido pelas atrações de um misterioso circo, ele se encanta por uma das artistas e busca fazer parte do empreendimento com seu suposto dom mediúnico. Após conhecer a psiquiatra Dra. Lillith (Cate Blanchett), durante uma apresentação, ele se apaixona por ela. Juntos, eles preparam um golpe para fazer dinheiro. Só que tem gente poderosa de olho neles e Stan encontra-se mergulhado numa perigosa trama que pode colocar sua vida em risco. Nova adaptação do famoso romance O Beco das Ilusões Perdidas (1946).

Ataque dos Cães

Onde assistir: Netflix

Sinopse: Em 1925, os irmãos Phil (Benedict Cumberbatch) e George (Jesse Plemons) possuem uma das maiores fazendas de Montana, EUA. No entanto, quando um deles se casa em segredo com a viúva Rose (Kirsten Dunst), a cumplicidade familiar entra em jogo.

Phil, de postura rígida e sedutora, faz o possível para atrapalhar a vida de Rose e seu filho Peter (Kodi Smit-McPhee). Apoiado pelos vaqueiros em suas zombarias, ele não vai parar até criar conflitos maiores.