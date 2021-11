Veja os filmes do 54º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

De forma completamente on-line, o festival carrega a premissa "O cinema do futuro, e o futuro do cinema" edit

Metrópoles - A Secretaria de Cultura do Distrito Federal (Secec-DF) anunciou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10/11), a programação da 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. De forma completamente on-line, ainda por conta da pandemia da Covid-19, o festival carrega a premissa “O cinema do futuro, e o futuro do cinema”.

O evento deste ano, que acontece entre 7 e 14 de dezembro, celebra a memória cinematográfica de Léa Garcia e Lauro Montana. Os filmes de longa-metragem serão exibidos no Canal Brasil, às 23h30, enquanto os filmes de curta-metragem serão exibidos no Innsaei TV, plataforma de streaming gratuita.

