Veja teaser de "Amigo Secreto", novo documentário de Maria Augusta Ramos sobre a Vaza Jato

Em junho de 2019, alguns meses após o início do governo Bolsonaro, o vazamento de mensagens trocadas entre integrantes da operação Lava Jato revelaria o maior escândalo judicial da história da república, na série de reportagens conhecida como “Vaza Jato”. “Amigo Secreto”, novo documentário da premiada diretora Maria Augusta Ramos (“O Processo”), acompanha alguns dos jornalistas por trás da cobertura nos dois anos que se seguiram às primeiras publicações, quando o Brasil entrava em um longo período de turbulências.

Protagonizado por Leandro Demori, do The Intercept Brasil, Carla Jimenez, Regiane Oliveira e Marina Rossi, do El País Brasil, “Amigo Secreto” mostra como uma grande operação de combate à corrupção atuou para fragilizar o sistema de justiça no Brasil, colocando em risco a democracia do país.

“Amigo Secreto” é uma coprodução Brasil, Alemanha e Holanda. É produzido por Nofoco Filmes, Docmakers (Holanda),GebroedersBeetz Filmproduktion(Alemanha), coproduzido pela Vitrine Filmes – que assina sua primeira coprodução, além da distribuição do longa-metragem no Brasil. A estreia nos cinemas está marcada para 16 de junho.

Sinopse

Em 2019, a entrada do ex-juiz Sergio Moro no governo Bolsonaro e o vazamento de mensagens trocadas por ele com procuradores e autoridades abalam a credibilidade da Operação Lava Jato. Um grupo de jornalistas acompanha os desdobramentos do caso, enquanto o país mergulha em uma sequência de crises que começa a ameaçar a sua democracia.

Maria Augusta Ramos

Maria Augusta Ramos é uma diretora de cinema reconhecida internacionalmente. Seus filmes foram premiados em diversos festivais. O Processo estreou na Berlinale e recebeu o Prêmio de Melhor Filme no festival suíço ‘Visions du Reel’, no DocumentaMadrid e no IndieLisboa. Desi ganhou o Prêmio do Público no IDFA - Festival de Doc de Amsterdam. Justiça foi premiado como ‘Melhor Filme” no ‘Visions du Reel’, no Taiwan Int. Doc. Fest e no CPH:Dox Copenhagen. Juízo recebeu Melhor Filme no One World IFF e o Prêmio Fipresci no DOK Leipzig. Morro dos Prazeres recebeu os Prêmios de Melhor Direção, Fotografia e Som no 46o Festival de Brasília. Futuro Junho ganhou Melhor Direção no Festival do Rio e Melhor Filme no Janela de Cinema em Recife. Em 2014, a diretora recebeu o Prêmio Marek Nowicki outorgado pela Helsinki Foundation of Human Rights pela sua obra.

