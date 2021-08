Velório do ator Paulo José ocorre em cemitério no Rio

247 - O velório e a cremação do corpo do ator e diretor Paulo José, que faleceu nessa quarta-feira (11), aos 84 anos, é realizado nesta quinta em um cemitério do Rio de Janeiro. A cerimônia será restrita apenas aos familiares e amigos do artista, que sofria de pneumonia.

Filhos do ator, Paulo Caruso e Bel Kutner se despediram do pai por meio de postagens no Instagram. Os relatos foram publicados pela coluna Famosos, no portal Uol.

Bel, participante de novelas como "Nos Tempos do Imperador", "Verdades Secretas" e "Gabriela", lembrou momentos divertidos com o pai. "Amar, amar e mais amar. Sempre com seus dizeres irreverentes e divertidos. E pela casa colava suas rimas: 'Na Inglaterra até mesmo a rainha, durante o banho lava sua calcinha'. Entre outras pérolas da educação subliminar", escreveu a atriz e diretora, que é filha do ator com Dina Sfat.

Paulo Carudo, filho de Paulo José com a atriz Beth Caruso, disse que ainda está difícil lidar com a morte do ator.

