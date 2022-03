Vencedor do Oscar, ator William Hurt morre aos 71 anos

Apoie o 247

(Reuters) - William Hurt, ator vencedor do Oscar conhecido por seus papéis em filmes como "O Beijo da Mulher Aranha" e "Broadcast News", morreu neste domingo aos 71 anos, segundo o Deadline.

"É com grande tristeza que a família Hurt lamenta o falecimento de William Hurt, pai amado e ator vencedor do Oscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes de seu 72º aniversário", disse o filho do ator, Will, em comunicado obtido por Data limite.

"Ele morreu pacificamente, entre familiares, de causas naturais. A família pede privacidade neste momento."

O ator revelou em 2018 que havia sido diagnosticado com câncer de próstata terminal que se espalhou para os ossos, embora na época tenha creditado a uma forma alternativa de quimioterapia que salvou sua vida, segundo relatos da mídia.

A morte de Hurt também foi confirmada à Variety por seu amigo, Gerry Byrne.

Hurt, que estudou na prestigiosa Juilliard School em Nova York, emergiu como um dos protagonistas mais célebres da década de 1980, ganhando três indicações ao Oscar de melhor ator por seus papéis em "O Beijo da Mulher Aranha" de 1985, "Children" de 1986. of a Lesser God" e "Broadcast News" de 1987.

