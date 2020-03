Vídeo: Zuzu Angel, a moda e a mulher do século XXI

247 - Neste 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, o Instituto Zuzu Angel produziu e publicou um vídeo inédito que resgata a importância do trabalho da estilista brasileira e seu papel em defesa da democracia "em um tempo muito difícil", a época da ditadura militar.

“A liberdade e os valores democráticos equilibram-se no Brasil sobre corda bamba e fraca. A qualquer celebração, sobrepõem-se as necessidades de todo o povo. No Dia da Mulher, o Instituto Zuzu Angel se dirige a todos, mulheres e homens, com uma mensagem de luta, beleza e Resistência”, diz o Instituto.

Assista: