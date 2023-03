(Vídeos) MC Guimê presta depoimento em Delegacia de Atendimento à Mulher

Apoie o 247

247 - O cantor Guilherme Aparecido Dantas Pinho, conhecido como MC Guimê, foi chamado para falar nesta segunda-feira (20) na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá (RJ). Ele é investigado no inquérito que investiga crime de importunação sexual dentro do Big Brother Brasil (BBB). De acordo com imagens da casa, o artista passou a mão nas nádegas da mexicana e tentou tocar nos seios dela. Também deu um tapa na bunda de Bruna Griphao, outra mulher do programa.

Na chegada à delegacia, por volta das 13h50, o funkeiro disse estar tranquilo "na medida do possível". "Estou tentando resolver esse caso. Muita pressão nesses primeiros dias. Grande pressão. Fé em Deus", disse.

A importunação sexual é o ato libidinoso sem a vítima permitir. O assédio sexual é quando existe um constrangimento, para se ter vantagem sexual numa relação de cargo ou função. A pena para o crime de assédio sexual é de um a dois anos de detenção e para o de importunação sexual é de um a cinco anos de prisão.

É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil #BBB23 pic.twitter.com/lLB9Z9DrCL — Alexandre Rodriguez  (@lexandrez) March 16, 2023





