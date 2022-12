Vilão em 'Orange Is the New Black', ator Brad William Henke morre aos 56 anos

Apoie o 247

247 - O ator Brad William Henke, conhecido pelo papel do vilão Desi Piscatella no seriado "Orange Is the New Black", morreu nesta terça-feira (29), aos 56 anos.

De acordo com informações divulgadas pela família ao site Deadline, o artista morreu enquanto dormia, mas a causa não foi divulgada.

O artista começou a carreira em 1966 como jogador de futebol americano, primeiro pelo New York Giants e depois vivendo o auge no Denver Broncos. Após se aposentar do esporte em 1994, por conta de lesões, que ele foi ser ator.

O ator conseguiu participações pontuais em séries como "Plantão Médico" e "Chicago Hope". Depois teve mais destaque em "Dexter" e em "Lost". Participou dos filmes "As Torres Gêmeas", "Corações de Ferro" e "Fragmentado".

Foi no trabalho em "Orange Is The New Black" que ele ficou mais conhecido. Como o oficial Desi Piscatella, ele participou de 26 episódios e ganhou um prêmio SAG de Melhor Elenco.

Brad William Henke deixa a mãe, uma irmã e sua esposa.

