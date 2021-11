Virgil Abloh, diretor criativo da Louis Vuitton, morre aos 41 anos

Apoie o 247

247 - O designer de moda Virgil Abloh, diretor artístico da coleção masculina da Louis Vuitton e CEO da marca Off White, morreu neste domingo (28), aos 41 anos, em decorrência de angiossarcoma cardíaco, uma forma rara de câncer em que um tumor ocorre no coração.

A informação foi divulgada nas redes sociais do grupo LVMH e no perfil oficial do designer no Instagram, conforme publicou o site G1.

De acordo com um comunicado divulgado pela família de Abloh, o designer lutava contra o câncer desde 2019 e passou por diversos tratamentos.

“Ele optou por enfrentar sua batalha em particular desde seu diagnóstico em 2019, passando por vários tratamentos desafiadores, ao mesmo tempo em que dirigia várias instituições importantes que abrangem moda, arte e cultura”, diz o comunicado.

Nascido em Illinois, nos EUA, filho de pais ganeses, Virgil Abloh se tornou um dos mais influentes nomes da moda nos últimos anos. Em 2018, se tornou o primeiro estilista e o primeiro diretor criativo negro a ser contratado pela Louis Vuitton.

